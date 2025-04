Conclave torna l’iniziativa Adotta un cardinale | l’idea delle suore di Rimini per accompagnare i porporati nella scelta del nuovo Papa

Conclave si avvicina. E le suore Clarisse di Rimini, come già accaduto nel 2013 poco prima dell’elezione di Bergoglio, rilanciano l’iniziativa «Adotta un cardinale». nella chiesa di San Bernardino e sul sito web del convento è stato allestito un tabellone con un elenco completo di tutti i porporati che tra il 5 il 10 maggio si chiuderanno a chiave nella Cappella Sistina e saranno chiamati a eleggere il successore di Papa Francesco. Per ognuno di loro, le suore hanno preparato anche un’apposita biografia.Le preghiere per «accompagnare» i cardinaliL’invito rivolto ai fedeli è semplice: scegliere un cardinale e pregare per lui affinché, ispirato dallo Spirito Santo, contribuisca a scegliere il nuovo Pontefice. «L’obiettivo non è indicare chi vorremmo come Papa – spiega all’Agi suor nella Letizia Castrucci, badessa del convento – ma accompagnare con la preghiera questo momento importante per la Chiesa». Leggi su Open.online L’apertura delsi avvicina. E leClarisse di, come già accaduto nel 2013 poco prima dell’elezione di Bergoglio, rilancianoun».chiesa di San Bernardino e sul sito web del convento è stato allestito un tabellone con un elenco completo di tutti iche tra il 5 il 10 maggio si chiuderanno a chiaveCappella Sistina e saranno chiamati a eleggere il successore diFrancesco. Per ognuno di loro, lehanno preparato anche un’apposita biografia.Le preghiere per «» i cardinaliL’invito rivolto ai fedeli è semplice: scegliere une pregare per lui affinché, ispirato dallo Spirito Santo, contribuisca a scegliere ilPontefice. «L’obiettivo non è indicare chi vorremmo come– spiega all’Agi suorLetizia Castrucci, badessa del convento – macon la preghiera questo momento importante per la Chiesa».

