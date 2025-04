Yildiz a cuore aperto dopo il cartellino rosso in Juve Monza | Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto ieri sera Chiedo scusa a tutti non era mia intenzione fare questo

Yildiz si confessa a cuore aperto dopo il cartellino rosso che il turco ha collezionato in Juve Monza: il suo messaggio socialKenan Yildiz si scusa sui social dopo l’espulsione patita in Juve Monza. Di seguito, proponiamo il messaggio che appare sulle proprie storie di Instagram.PAROLE – «Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto ieri sera in campo. Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio. Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al Club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mancato». .com Juventusnews24.com - Yildiz a cuore aperto dopo il cartellino rosso in Juve Monza: «Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto ieri sera. Chiedo scusa a tutti, non era mia intenzione fare questo» Leggi su Juventusnews24.com si confessa ailche il turco ha collezionato in: il suo messaggio socialKenansisui sociall’espulsione patita in. Di seguito, proponiamo il messaggio che appare sulle proprie storie di Instagram.PAROLE – «perin campo. Non era miacolpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio. Vorrei ribadire le mie scuse peranche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al Club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mancato». .com

