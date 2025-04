Progetto ‘Albatros’ | giovani catanesi in mare su barche confiscate alla mafia

Progetto educativoMartedì 29 aprile, alle ore 10.30, sulla banchina della Capitaneria di Porto di Catania, si terrà la presentazione ufficiale del Progetto "Albatros, il mare scuola di vita". L'iniziativa si svolgerà proprio davanti alle imbarcazioni sequestrate alla mafia e oggi affidate alla Lega Navale Italiana.All'evento saranno presenti figure istituzionali di rilievo come Enrico Trantino, sindaco di Catania, Andrea Guzzardi, Assessore comunale alla Pubblica Istruzione, mare e Pesca, e il contrammiraglio Agatino Catania, delegato per la Sicilia della Lega Navale.Obiettivi del Progetto: educazione, legalità e tradizione marinaraIl Progetto, dal forte impatto educativo e sociale, nasce con l'intento di contrastare l'abbandono scolastico e promuovere i valori della legalità e della cultura marinara.

