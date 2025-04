Arrestato a Taranto il ladro specializzato in furti di pasticcerie | come agiva e quanti colpi ha messo a segno

Taranto, un pregiudicato di 61 anni è stato Arrestato per furto aggravato e possesso di arnesi da scasso. Notizie.virgilio.it - Arrestato a Taranto il ladro specializzato in furti di pasticcerie: come agiva e quanti colpi ha messo a segno Leggi su Notizie.virgilio.it , un pregiudicato di 61 anni è statoper furto aggravato e possesso di arnesi da scasso.

Se ne parla anche su altri siti

Ladro specializzato in rapine col coltello arrestato a Bolzano: aveva finto di essere libico per avere asilo - A Bolzano, un cittadino marocchino di 23 anni è stato arrestato per rapine e furti, seminando il panico con un coltello. 🔗notizie.virgilio.it

Violata la sorveglianza speciale, arrestato noto ladro acrobata autore di romanzi - ANCONA – Gilberto Popolo, 75 anni, anconetano, noto ladro di appartamenti, è stato arrestato dai carabinieri per aver violato la sorveglianza speciale con obbligo di dimora ad Ancona. Sabato pomeriggio era ad Osimo e si aggirava con fare sospetto per antichi palazzi. I residenti hanno chiamato il... 🔗anconatoday.it

Ladro non si accorge delle videocamere, dopo il furto trova la polizia alla porta: 31enne arrestato a Trento - Un georgiano di 31 anni è stato arrestato a Trento per furto in abitazione, colto in flagrante grazie alle telecamere di sorveglianza. 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arrestato a Taranto il ladro specializzato in furti di pasticcerie: come agiva e quanti colpi ha messo a segno; Ladro specializzato in furti nei garage condominiali, individuato grazie alle denunce e arrestato; S'arrampica sui tubi dello scarico pluviale per mettere a segno un furto a Taranto: 35enne arrestato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Arrestato a Taranto il ladro specializzato in furti di pasticcerie: come agiva e quanti colpi ha messo a segno - E’ di un arresto il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato a Taranto, dove un pregiudicato di 61 anni è stato fermato per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. 🔗virgilio.it

Taranto, il ladro goloso finisce ai domiciliari: in un mese aveva compiuto sei furti in bar e pasticcerie - Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno consentito di riconoscere la stessa persona responsabile ieri sera di un furto in una pasticceria del centro ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto, ruba un portafoglio ad un autista: rintracciato ed arrestato - TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino ... controllo del territorio volti al rintraccio del presunto ladro. Sembra che, dopo aver effettuato due acquisti in ... 🔗giornaledipuglia.com