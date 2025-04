Firenze weekend di violenza in via Palazzuolo | trentenne aggredito e ferito al volto Spaccato un altro finestrino

Firenze, 28 aprile 2025 – Il week-end in via Palazzuolo, come spesso accade, è stato caldo sul fronte della violenza: un trentenne marocchino è stato ferito al volto in seguito all'aggressione di qualcuno, ma non ha saputo spiegare alla polizia la dinamica dei fatti perché in stato di ubriachezza e non ricordava.Sempre in via Palazzuolo a Firenze. Per l'ennesima volta a finire nel mirino un'automobile. Qualcuno nottetempo ha infranto i finestrini di destra di un'utilitaria parcheggiata, probabilmente utilizzando un blocco di calcestruzzo forato preso dal malvivente in un contiguo cantiere di restauro di un palazzo. Il grosso mattone era infatti sul marciapiede stamani accanto alla macchina, sopra un tappeto di cocci di vetro. Danneggiati, dopo i forti colpi, non solo i finestrini, ma anche la carrozzeria, piegata e graffiata.

