Epilessia Emotiva…mente in musica | un live contro lo stigma

musica live. Si legge in un comunicato che "si adopera per far conoscere in ogni ambito cos'è davvero l'Epilessia in tutti i suoi aspetti, cogliendo tutte le. Brindisireport.it - Epilessia, "Emotiva…mente in musica": un live contro lo stigma Leggi su Brindisireport.it MESAGNE - L'associazione "Emotiva.mente" di Mesagne organizza per domani, martedì 29 aprile 2025, una serata al Teatro Comunale con. Si legge in un comunicato che "si adopera per far conoscere in ogni ambito cos'è davvero l'in tutti i suoi aspetti, cogliendo tutte le.

