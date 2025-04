Pallanuoto si gioca gara 2 di semifinale playoff e playout Recco e Brescia a caccia della finale scudetto

gara 1, recuperare le energie mentali e prepararsi a tornare subito in acqua. Il campionato di serie A1 Maschile ha lanciato lo sprint che condurrà ai verdetti di fine stagione e, senza avere il tempo di assorbire i risultati dello scorso fine settimana, è pronto ad affrontare gara 2 di semifinale dei playoff.Questa sera alla Bruno Bianchi, fischio d’inizio previsto alle ore 20:00, la Pallanuoto Trieste ospita l’AN Brescia. gara 1 ha confermato l’estremo equilibrio di un duello nel quale i lombardi sono riusciti a prevalere grazie al break di 4-0 piazzato a cavallo dei primi due quarti di gioco. Il passaggio dall’1-3 al 5-3 ha spostato l’inerzia della contesa nelle mani dei ragazzi allenati da Bovo, bravi a trovare la via del gol non appena gli avversari provavano a rientrare. Oasport.it - Pallanuoto, si gioca gara 2 di semifinale playoff e playout. Recco e Brescia a caccia della finale scudetto Leggi su Oasport.it Archiviare rapidamente i risultati maturati in1, recuperare le energie mentali e prepararsi a tornare subito in acqua. Il campionato di serie A1 Maschile ha lanciato lo sprint che condurrà ai verdetti di fine stagione e, senza avere il tempo di assorbire i risultati dello scorso fine settimana, è pronto ad affrontare2 didei.Questa sera alla Bruno Bianchi, fischio d’inizio previsto alle ore 20:00, laTrieste ospita l’AN1 ha confermato l’estremo equilibrio di un duello nel quale i lombardi sono riusciti a prevalere grazie al break di 4-0 piazzato a cavallo dei primi due quarti di gioco. Il passaggio dall’1-3 al 5-3 ha spostato l’inerziacontesa nelle mani dei ragazzi allenati da Bovo, bravi a trovare la via del gol non appena gli avversari provavano a rientrare.

Su altri siti se ne discute

Pallanuoto / Jesina: non ci sono arbitri non si gioca, gara rimandata a data da destinarsi - Forse è la prima volta in assoluto in tutto il panorama sportivo nazionale, un problema che coinvolge anche altri sport: anni fa anche il calcio aveva denunciato una situazione difficile JESI, 10 aprile 2025 – Sarà rimandata a data da destinarsi, l’incontro previsto per sabato 12 aprile tra la Jesina Pallanuoto ed il Fermo. La mancanza di arbitri ha fatto sì che la Federazione abbia avuto difficoltà ad organizzare le partite in calendario della serie C di pallanuoto, campionato interregionale, e che di conseguenza non si possa giocare l’incontro in calendario. 🔗.com

Basket, il CUS Pisa gioca a Pietrasanta, in gara uno dei play-out per la permanenza in DR2 - Pisa, 23 aprile – Terminata la regular season, con un ultimo posto tutt’altro che brillante, sebbene in condominio con Basket Piombino, il Cosmocare CUS Pisa si appresta ad iniziare, domenica a Pietrasanta, sul campo del Basket 2002 Versilia, il primo turno dei play-out per la permanenza in Divisione Regionale 2, con ritorno a Pisa la domenica successiva ed eventuale bella sempre a Pietrasanta. I PLAY-OUT – Versilia, Pontremoli, Piombino e CUS Pisa, nell’ordine in cui hanno terminato la regular season, sono le quattro formazioni che si contenderanno tre posti valevoli per la salvezza. 🔗sport.quotidiano.net

Per il suo cinquantenario Il Bisonte gioca una gara decisiva con Talmassons - FIRENZE – Il 22 febbraio 1975 nasceva il Volleyball Arci San Casciano, che poi negli anni Ottanta avrebbe preso la denominazione di Azzurra Volley San Casciano, fino ad arrivare a quella attuale di Azzurra Volley Firenze. Domani quindi la società del patron Wanny Di Filippo e del presidente Elio Sità compirà cinquant’anni, e lo farà nel giorno di una delle partite probabilmente più importanti della sua storia: alle 18 Il Bisonte Firenze è atteso al Palasport di Latisana dalla Cda Volley Talmassons Fvg per la terzultima giornata della serie A1 Tigotà, e una buona fetta delle chance di ... 🔗corrieretoscano.it

Se ne parla anche su altri siti

Pallanuoto Trieste pronta per gara-2 di semifinale scudetto; Pallanuoto A2 - Piacenza cede 9 a 7 contro il Torino secondo della classe. Successo per la Serie C; Olimpiadi 2024, il programma delle gare del 2 agosto; Pallanuoto Italia-Montenegro 11-9 alle Olimpiadi: rivivi la diretta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pallanuoto, si gioca gara 2 di semifinale playoff e playout. Recco e Brescia a caccia della finale scudetto - Archiviare rapidamente i risultati maturati in gara 1, recuperare le energie mentali e prepararsi a tornare subito in acqua. Il campionato di serie A1 ... 🔗oasport.it

Pallanuoto: A1; Ortigia, senza appello contro la De Akker - Dopo la sconfitta di misura (11-10) in gara 1, l'Ortigia di pallanuoto non può concedersi errori nella gara 2 dei playoff per il quinto posto del campionato di A1, contro la De Akker Bologna: solo in ... 🔗msn.com

La Romeo Sorrento vince a Belluno gara 2: 0-3 - Ci sono voluti poco meno di novanta minuti alla Romeo Sorrento per battere 3-0 Belluno alla VHV Arena e aggiudicarsi gara-2 dei playoff della Serie A3 Credem Banca. Partita quasi perfetta da ... 🔗msn.com