Soddisfazione per Janicijevic | qualificato per l' Europeo

Janicijevic, il giovane opposto classe 2011 della Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la Nazionale Under 16 ha staccato il pass per i prossimi Campionati Europei di categoria. L’Italia con un percorso netto, infatti, ha vinto la Pool E del Torneo di Qualificazione Cev 2nd Round giocata a. Ilpiacenza.it - Soddisfazione per Janicijevic: qualificato per l'Europeo Leggi su Ilpiacenza.it Dimitrije, il giovane opposto classe 2011 della Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la Nazionale Under 16 ha staccato il pass per i prossimi Campionati Europei di categoria. L’Italia con un percorso netto, infatti, ha vinto la Pool E del Torneo di Qualificazione Cev 2nd Round giocata a.

