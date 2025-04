Cimiteri quelli suburbani chiusi mercoledì | giovedì 1 maggio tutti aperti alle 8 alle 13

mercoledì 30 aprile i Cimiteri suburbani rimarranno chiusi per riposo settimanale. giovedì 1 maggio garantito anche il servizio di accoglienza salme.Il dipartimento Servizi Cimiteriali, d'intesa con l'assessore Massimiliano Minutoli, ricorda che, in occasione della festa del Lavoro, giovedì 1. Messinatoday.it - Cimiteri, quelli suburbani chiusi mercoledì: giovedì 1 maggio tutti aperti alle 8 alle 13 Leggi su Messinatoday.it 30 aprile irimarrannoper riposo settimanale.garantito anche il servizio di accoglienza salme.Il dipartimento Serviziali, d'intesa con l'assessore Massimiliano Minutoli, ricorda che, in occasione della festa del Lavoro,1.

