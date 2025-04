Concerto 1 maggio | ecco la lista dei cantanti che si esibiranno Come vederlo in tv

Concertone saliranno sul palco artisti Come Achille Lauro, Elodie, Gazelle, Giorgia, Ghali e Serena Brancale Golssip.it - Concerto 1 maggio: ecco la lista dei cantanti che si esibiranno. Come vederlo in tv Leggi su Golssip.it Per ilne saliranno sul palco artistiAchille Lauro, Elodie, Gazelle, Giorgia, Ghali e Serena Brancale

Se ne parla anche su altri siti

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: ecco i primi artisti confermati e tutte le novità dell’edizione #1M2025 - Si accendono i riflettori sull’edizione 2025 del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. L’appuntamento con la grande musica dal vivo torna in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo. Il Concertone del Primo Maggio 2025 torna a infiammare Piazza San Giovanni Anche quest’anno, l’attesissimo Concerto del Primo Maggio si svolgerà come da tradizione a Roma, nella suggestiva cornice di Piazza San Giovanni in ... 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Le Moyre "in corsa" per partecipare al concerto dell'1 maggio: ecco come votarle - Paola e Giulia Messina, in arte Moyre, dopo la vittoria del Sannolo Festival a Milano hanno la possibilità di esibirsi al concerto dell'1 maggio a Roma. Per farlo avranno bisogno il sostegno del pubblico chiamato a votare alcune realtà musicali emergenti in Italia che andranno a comporre la... 🔗agrigentonotizie.it

1MNext 2025: ecco i 12 finalisti che si contenderanno il palco del Concerto del Primo Maggio a Roma - 1MNEXT, il celebre concorso dedicato ai nuovi talenti della musica italiana, torna anche quest’anno con una nuova, emozionante edizione. Organizzato da iCompany, il contest porterà i 3 vincitori sul prestigioso palco del Concerto del Primo Maggio 2025 in Piazza San Giovanni a Roma. Il concorso per giovani artisti italiani: 1MNext 2025 Aperto gratuitamente a musicisti emergenti di ogni età e genere musicale (ad eccezione delle cover), 1MNEXT ha visto quest’anno la partecipazione di centinaia di artisti da tutta Italia. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Potenza: in provincia la prima edizione del concerto del Primo Maggio. Ecco gli artisti che saliranno sul palco; Concertone del Primo Maggio a Roma, tutti i cantanti: ecco il cast completo; Concerto Primo Maggio, la line up completa; Concerto 1 maggio Roma 2025, i cantanti dell’evento gratuito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Da Achille Lauro a Tredici Pietro, ecco tutti i cantanti che canteranno al Concertone del 1° maggio - La line up dell’evento che torna in piazza San Giovanni prevede 44 artisti o gruppi. Lo slogan della manifestazione di quest’anno “uniti per un lavoro sicuro” ... 🔗msn.com

Conto alla rovescia per il Concertone del 1° maggio, ecco chi ci sarà - Da Achille Lauro a Giorgia. È al completo il cast del concerto del primo maggio, promosso da Cgil, Cisl e Uile organizzato da iCompany, che quest'anno torna come sempre in Piazza San Giovanni in Later ... 🔗msn.com

Primo Maggio Roma 2025, ecco tutti i protagonisti del Concertone - Mancano solo tre giorni all'edizione 2025 del Concertone del Primo Maggio: oggi è stato presentato il cast completo degli artisti sul palco. 🔗spettakolo.it