Botte da orbi | si picchiano in strada giovane uomo ferito alla testa

strada, a pochi passi da un bar in via Giuseppe Garibaldi a Paratico, scoppiata per futili motivi. L'allarme è scattato poco prima delle 18.30 di domenica 27 aprile, con una chiamata al numero di emergenza in codice rosso: si segnalava un uomo ferito da un'arma da taglio. I. Bresciatoday.it - Botte da orbi: si picchiano in strada, giovane uomo ferito alla testa Leggi su Bresciatoday.it Violenta lite in, a pochi passi da un bar in via Giuseppe Garibaldi a Paratico, scoppiata per futili motivi. L'rme è scattato poco prima delle 18.30 di domenica 27 aprile, con una chiamata al numero di emergenza in codice rosso: si segnalava unda un'arma da taglio. I.

Cosa riportano altre fonti

Botte da orbi: si picchiano in strada, due uomini finiscono in ospedale - Violenta lite in strada, a pochi passi da un bar di via Bonatelli a Chiari, scoppiata per futili motivi. L'allarme è scattato poco prima delle 23.30 di domenica 30 marzo, con una chiamata al numero d’emergenza in codice rosso: si segnalava un uomo ferito da un'arma da taglio. I soccorsi si sono... 🔗bresciatoday.it

Botte da orbi al Mercato Flaminio: negozianti si accoltellano davanti ai clienti - Stando a quanto si apprende, tre ragazzi egiziani di 22, 29 e 32 anni sono stati denunciati per la megarissa scoppiata nel primo pomeriggio di sabato scorso al mercato Flaminio di Roma.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Correte, mamma e nonni ci picchiano”: la chiamata al 112 di tre fratellini dopo le botte con un bastone - Un bambino di 12 anni di Teramo ha chiamato il 112: "Correre perché mamma e i nonni ci picchiano". Ha raccontato i maltrattamenti subiti in casa insieme agli altri suoi due fratellini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Botte da orbi: si picchiano in strada, giovane uomo ferito alla testa; Botte in strada tra baby gang. Maxi rissa all’ora di punta sedata dall’arrivo della polizia; Pontecorvo, Pestato dopo la sfilata di Carnevale. Identificati tre ragazzi, due sono minorenni; Rissa in strada: pugni, colpi di mazza e le auto distrutte in retromarcia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media