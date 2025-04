Barcellona-Inter chi vincerà la gara di andata | il pronostico dei bookmakers

Inter di Simone Inzaghi dovrà vedersela con il Barcellona nella semifinale di Champions League. La gara di andata si giocherà mercoledì 30 aprile al Camp Nou, mentre il ritorno a San Siro è in calendario martedì 6 maggio.Barcellona-Inter. Today.it - Barcellona-Inter, chi vincerà la gara di andata: il pronostico dei bookmakers Leggi su Today.it Dopo aver eliminato il Bayern Monaco nei quarti, l'di Simone Inzaghi dovrà vedersela con ilnella semifinale di Champions League. Ladisi giocherà mercoledì 30 aprile al Camp Nou, mentre il ritorno a San Siro è in calendario martedì 6 maggio.

