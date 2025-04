Simona Salis online il brano ‘Sono Stata’ con Antonella Ruggiero

brano che è una dichiarazione d’identità e una riflessione sulla forza trasformativa dell’anima, Simona Salis torna con ‘Sono Stata’, affiancata dalla voce iconica di Antonella Ruggiero. Il brano, uscito l’11 aprile, anticipa l’album ‘S’anima’, in arrivo il 23 maggio, un’opera multilingue e profondamente intima. “Il nostro Dna è come un treno – racconta Salis a LaPresse – è carico di storie passate e delle vite dei nostri avi”, una sorta di memoria condivisa con l’anima. Il singolo nasce dalla poesia di Mariangela Gualtieri, ‘Sono stata una ragazza nel roseto’, la cui lettura ha acceso una riflessione profonda nella cantautrice, e si trasforma in un inno “all’interconnessione tra passato, presente e futuro”. Un filo invisibile ma saldo che attraversa le esperienze personali e collettive, cantato in italiano e sardo, su sonorità etniche che dialogano con il mondo. Lapresse.it - Simona Salis, online il brano ‘Sono Stata’ con Antonella Ruggiero Leggi su Lapresse.it Con unche è una dichiarazione d’identità e una riflessione sulla forza trasformativa dell’anima,torna con, affiancata dalla voce iconica di. Il, uscito l’11 aprile, anticipa l’album ‘S’anima’, in arrivo il 23 maggio, un’opera multilingue e profondamente intima. “Il nostro Dna è come un treno – raccontaa LaPresse – è carico di storie passate e delle vite dei nostri avi”, una sorta di memoria condivisa con l’anima. Il singolo nasce dalla poesia di Mariangela Gualtieri,stata una ragazza nel roseto’, la cui lettura ha acceso una riflessione profonda nella cantautrice, e si trasforma in un inno “all’interconnessione tra passato, presente e futuro”. Un filo invisibile ma saldo che attraversa le esperienze personali e collettive, cantato in italiano e sardo, su sonorità etniche che dialogano con il mondo.

