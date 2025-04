Igor l' Under 18 vince il titolo regionale e vola alle finali nazionali

Igor Agil Volley conquista il titolo regionale Under 18 e accede di diritto alle finali nazionali che si terranno a Vibo Valentia dal 13 al 18 maggio. Il tutto fra le mura di casa del PalaAgil e del PalaIgor e per questo la festa è ancora più dolce. L'organizzazione della Final Four infatti.

