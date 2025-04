Fly Week studenti napoletani in volo su Vitulazio

Vitulazio (Ce), con un’esperienza di volo dedicata agli studenti delle scuole superiori, il progetto “Fly Week: volo e legalità – laboratorio culturale”, un’iniziativa che ha saputo unire la passione per il volo con importanti valori come il coraggio, il rispetto delle regole e la legalità.Il progetto, ideato Paolino Guida presidente del Gruppo volo Nunziatella, condiviso e promosso al tempo dall’ex presidente della Municipalità 7 del Comune di Napoli, Maurizio Moschetti, ha coinvolto l’istituto Alberghiero “A. Esposito Ferraioli”, l’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Ferraris” ed il Liceo Scientifico Statale “Renato Caccioppoli” di Napoli, rispettivamente guidati dai dirigenti scolastici Rita Pagano, Daniela Conte e Roberta Tagliaferro e supportato dalla Scuola di volo Galassia, attraverso una serie di incontri formativi in aula con gli studenti del 4°anno, svoltisi presso le sedi degli Istituti, che hanno approfondito le connessioni tra volo e legalità passando da lezioni giuridiche a quelle tecniche legate al volo. Leggi su Ildenaro.it Si è conclusa presso l’Aviosuperficie La Selva di(Ce), con un’esperienza didedicata aglidelle scuole superiori, il progetto “Flye legalità – laboratorio culturale”, un’iniziativa che ha saputo unire la passione per ilcon importanti valori come il coraggio, il rispetto delle regole e la legalità.Il progetto, ideato Paolino Guida presidente del GruppoNunziatella, condiviso e promosso al tempo dall’ex presidente della Municipalità 7 del Comune di Napoli, Maurizio Moschetti, ha coinvolto l’istituto Alberghiero “A. Esposito Ferraioli”, l’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Ferraris” ed il Liceo Scientifico Statale “Renato Caccioppoli” di Napoli, rispettivamente guidati dai dirigenti scolastici Rita Pagano, Daniela Conte e Roberta Tagliaferro e supportato dalla Scuola diGalassia, attraverso una serie di incontri formativi in aula con glidel 4°anno, svoltisi presso le sedi degli Istituti, che hanno approfondito le connessioni trae legalità passando da lezioni giuridiche a quelle tecniche legate al

