LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3 6-4 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurro supera la prova del nove e avrà una bella occasione agli ottavi!

DIRETTA LIVEUna posizione LIVE guadagnata nel ranking, ma davvero un ottimo segnale da Arnaldi. Un saluto sportivo a tutti, la giornata a Madrid è appena cominciata!12:55 Resta la bellissima vittoria dell’azzurro, che mai ha perso la battuta e che affronterà agli ottavi di finale il vincente tra Tiafoe e Muller. Che bella occasione di spingersi in quarti!12:54 Purtroppo non possiamo fornirvi le statistiche del match poiché, ricordiamo ancora, il sistema ATP è giù così come le chiamate elettroniche su tutti i campi. Al momento gioco fermo su Centrale e tanti altri campi. Arnaldi e Dzumhur hanno concluso il match senza chiamate elettroniche.Arnaldi b. Dzumhur 6-3, 6-4! Chiude l’azzurro una partita veramente importante in cui non ha mai perso la battuta ma che è stata molto più complicata di quanto non dica lo score finale. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 6-4, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro supera la prova del nove e avrà una bella occasione agli ottavi! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna posizioneguadagnata nel ranking, ma davvero un ottimo segnale da. Un saluto sportivo a tutti, la giornata aè appena cominciata!12:55 Resta la bellissima vittoria del, che mai ha perso la battuta e che affronteràdi finale il vincente tra Tiafoe e Muller. Chedi spingersi in quarti!12:54 Purtroppo non possiamo fornirvi le statistiche del match poiché, ricordiamo ancora, il sistema ATP è giù così come le chiamate elettroniche su tutti i campi. Al momento gioco fermo su Centrale e tanti altri campi.hanno concluso il match senza chiamate elettroniche.b.6-3, 6-4! Chiudeuna partita veramente importante in cui non ha mai perso la battuta ma che è stata molto più complicata di quanto non dica lo score finale.

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 64-68, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: ancora equilibrio tra le due squadre alla terza sirena - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’Olimpia Milano rimane avanti 64-68 sulla Stella Rossa! 64-68 Appoggio di John Brown III. 62-68 1/2 anche per Bolmaro. 62-67 1/2 per Petrusev ai liberi. 61-67 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo per il +6 Olimpia. 61-65 Un solo libero segnato da Canaan. 60-65 Leandro Bolmaro dalla media per il +5 Milano. 60-63 2/3 per Filip Petrusev dalla lunetta: la Stella Rossa ritorna ad un solo possesso pieno di svantaggio. 🔗oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 64-89, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: partita ormai finita al Forum - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-89 Arresto e tiro di Tonut. Quattro minuti al termine. 64-87 Tripla di Ricci. 61-87 Due facili di McCollum. 61-85 Due punti dopo il rimbalzo offensivo di LeDay. 57-83 Altro gran canestro di McCollum. Mancano otto minuti, ma la partita è già finita da tempo. 57-81 Il Fenerbahce non sbaglia mai. Baldwin con un super arresto e tiro. 57-79 Tripla di Biberovic. 🔗oasport.it

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 63-59, Serie A basket 2025 in DIRETTA: 22 punti di Mirotic, +4 per i bolognesi dopo 30? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-62 Tap-in di LeDay per il -6 Olimpia. 68-60 MATT MORGAN DA TRE! 65-60 1/2 per Zach LeDay in lunetta. 65-59 Ante Zizic segna entrambi i liberi a disposizione. Inizia la frazione conclusiva alla Segafredo Arena! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la Virtus Bologna è avanti 63-59 sull’Olimpia Milano! 63-59 Un solo libero segnato da Tornike Shengelia. 🔗oasport.it