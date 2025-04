Il tempo sospeso

tempo sospeso, per cui tale espressione era stata coniata, consisteva in un tipo di musica e di danza che la stessa animava. Sarebbe potuto essere un esempio ben definito della caratteristica riportata all’inizio. Le vicende sono andate diversamente, probabilmente non si sbaglia a definire sospeso anche il periodo che l’umanità sta attraversando. Si vuole cosi affermare che i massimi problemi che stanno tormentando l’umanità, hanno assunto un tipo di comportamento che ricorda da presso quel personaggio che, nel gioco dei quattro cantoni, fa la spola tra gli altri giocatori. Leggi su Ildenaro.it La lingua italiana, tra le tante qualità che la rendono interessante e particolarmente studiata anche oltreconfine, ha quella di essere univoca o quasi. Ciò significa che ogni termine corrisponde a uno e a un solo particolare, materiale o immateriale che possa essere. Il, per cui tale espressione era stata coniata, consisteva in un tipo di musica e di danza che la stessa animava. Sarebbe potuto essere un esempio ben definito della caratteristica riportata all’inizio. Le vicende sono andate diversamente, probabilmente non si sbaglia a definireanche il periodo che l’umanità sta attraversando. Si vuole cosi affermare che i massimi problemi che stanno tormentando l’umanità, hanno assunto un tipo di comportamento che ricorda da presso quel personaggio che, nel gioco dei quattro cantoni, fa la spola tra gli altri giocatori.

