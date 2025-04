Il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggio

Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco comincerà il 7 maggio. La decisione è stata presa durante la riunione delle congregazioni generali dei cardinali, svoltasi il 28 aprile.Gli elettori si preparano a stabilirsi, fra una settimana, nella Casa Santa Marta, l'albergo vaticano che ospita i cardinali durante il Conclave. La congregazione dei cardinali è ora al lavoro per definire la "conveniente sistemazione" degli elettori, come previsto, mentre l'organizzazione pratica è l'ultimo problema rimasto in sospeso, indicando che l'elezione è ormai imminente.Le Regole per la Sede Vacante e l'Elezione del PapaLa Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis stabilisce che l'elezione del nuovo Papa debba avvenire entro 20 giorni dalla morte del predecessore, con un minimo di 15 giorni.

