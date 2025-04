Ponte chiusura uffici per il Comune di Arezzo

Arezzo, 28 aprile 2025 – chiusura uffici per il Comune di Arezzouffici comunali chiusi al pubblico venerdì 2 maggio, compreso lo Sportello unico. Le uniche eccezioni sono costituite dalla ricezione delle denunce di morte in orario 10-12 e dalla polizia municipale. Lanazione.it - Ponte, chiusura uffici per il Comune di Arezzo Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 –per ildicomunali chiusi al pubblico venerdì 2 maggio, compreso lo Sportello unico. Le uniche eccezioni sono costituite dalla ricezione delle denunce di morte in orario 10-12 e dalla polizia municipale.

Ponte, chiusura uffici per il Comune di Arezzo - Uffici comunali chiusi al pubblico venerdì 2 maggio, compreso lo Sportello unico. Le uniche eccezioni sono costituite dalla ricezione delle denunce di morte in orario 10-12 e dalla polizia municipale.

