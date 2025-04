Amici Sarah Toscano spiazza i fan | il gesto per TrigNO

Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione di Amici, ha fatto parlare di sé per un gesto social che coinvolge direttamente TrigNO, attuale concorrente arrivato al Serale. Durante una discussione su X, un utente ha sottolineato una curiosità: "Forza TrigNO, lo sai chi c'era a entrambi i ballottaggi della quinta puntata del serale?" riferendosi proprio a Sarah lo scorso anno. La giovane artista ha prontamente reagito: scopriamo nel dettaglio cosa ha fatto.

Il significato dietro il gesto di Sarah Toscano

Quel semplice mi piace è stato interpretato come un chiaro endorsement nei confronti di TrigNO. Sarah sembrerebbe seguire con attenzione l'attuale stagione del talent di Maria De Filippi, dimostrando affetto per un allievo che, come lei, sta affrontando un percorso non semplice, partendo un po' in sordina per poi emergere gradualmente.

