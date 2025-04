Made in Italy sfide ed opportunità per il nostro Paese | a Napoli convegno promosso dai Giovani Confapi

Made in Italy, il Gruppo Giovani Nazionale di Confapi, in collaborazione con Confapi Napoli e con l’Università Federico II di Napoli, promuove l’evento “Made in Italy: sfide ed opportunità per il nostro Paese”, in programma domani, 29 aprile, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II durante il corso di Marketing del professor Luigi Cantone, docente di Marketing e Strategie di Impresa presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.La giornata, pensata per un pubblico di studenti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, affronterà i grandi temi legati alla valorizzazione del Made in Italy, con un focus particolare sul ruolo del marketing, sulla lotta alla contraffazione, sulla tutela della proprietà industriale e sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione. Leggi su Ildenaro.it In occasione della Giornata Nazionale delin, il GruppoNazionale di, in collaborazione cone con l’Università Federico II di, promuove l’evento “inedper il”, in programma domani, 29 aprile, presso l’Università degli studi diFederico II durante il corso di Marketing del professor Luigi Cantone, docente di Marketing e Strategie di Impresa presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi diFederico II.La giornata, pensata per un pubblico di studenti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, affronterà i grandi temi legati alla valorizzazione delin, con un focus particolare sul ruolo del marketing, sulla lotta alla contraffazione, sulla tutela della proprietà industriale e sulleofferte dalla digitalizzazione.

Qualità ed eccellenza del Made in Italy: MoreToTrade è tra le mille aziende più in crescita nel mondo - La classifica 'FT1000', redatta da Statista e pubblicata dal Financial Times, rappresenta un prestigioso riconoscimento per le aziende europee con il più alto tasso di crescita nel triennio 2020-2023. Il ranking 'FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2025' include le 1.000 realtà... 🔗pisatoday.it

Il vino Made in Italy tra export e nuove sfide - ROMA (ITALPRESS) – I vini italiani continuano a conquistare il mondo, confermando l’export italiano come una delle colonne portanti dell’economia agroalimentare nazionale. Tante le sfide che il settore dovrà però affrontare: dalla crescente concorrenza globale all’andamento delle politiche commerciali, fino ai cambiamenti nei gusti dei consumatori. Gli Stati Uniti – secondo un’analisi di Winemeridian, magazine di riferimento per il settore vitivinicolo – si confermano il primo mercato di destinazione per il vino italiano, con un interesse costante per le etichette di alta qualità e ... 🔗unlimitednews.it

Confartigianato, Massetti: “Made in Italy, export e sfide globali: servono regole su misura per le PMI” - Il protagonismo alla Giornata del Made in Italy, il successo al Salone del Mobile e la presenza delle PMI al Fuori Salone, i numeri positivi di Pasqua, i timori per i dazi, il quadro geopolitico compl ... 🔗primabrescia.it

Made in Italy, 5 sfide e 5 opportunità per il futuro delle imprese - Oggi è la Giornata del Made in Italy 2025. Tra eccellenza e sfide globali, un'analisi dello stato attuale e uno sguardo alle prospettive future. 🔗money.it