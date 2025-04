Engineering lascia Maximo Ibarra | Aldo Bisio nuovo amministratore delegato

Engineering: Maximo Ibarra ha presentato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato. A sostituirlo sarà Aldo Bisio, già amministratore delegato di Vodafone Italia. La società di servizi per la trasformazione digitale, controllata dai fondi Bain Capital e Renaissance Partners, ha precisato che la decisione di Ibarra è arrivata dopo aver illustrato i risultati finanziari, che «confermano il percorso molto positivo di crescita degli ultimi anni, registrando un significativo incremento organico dell’ebitda e di tutti gli indicatori di performance, nonché un miglioramento significativo del posizionamento del gruppo nei segmenti di mercato It ad alta crescita». Ibarra ha commentato di aver «maturato la volontà di prendermi del tempo per valutare nuovi progetti professionali e avviare una nuova fase della mia carriera», assicurando la propria «disponibilità a rimanere nel gruppo fino al prossimo 1° settembre per garantire un efficace e completo passaggio di consegne» e confermando che continuerà «a essere un investitore in Engineering, fiducioso del percorso dei prossimi anni grazie alla solidità delle sue ambizioni e dei suoi valori». Lettera43.it - Engineering, lascia Maximo Ibarra: Aldo Bisio nuovo amministratore delegato Leggi su Lettera43.it Cambio al vertice inha presentato le dimissioni dalla carica di. A sostituirlo sarà, giàdi Vodafone Italia. La società di servizi per la trasformazione digitale, controllata dai fondi Bain Capital e Renaissance Partners, ha precisato che la decisione diè arrivata dopo aver illustrato i risultati finanziari, che «confermano il percorso molto positivo di crescita degli ultimi anni, registrando un significativo incremento organico dell’ebitda e di tutti gli indicatori di performance, nonché un miglioramento significativo del posizionamento del gruppo nei segmenti di mercato It ad alta crescita».ha commentato di aver «maturato la volontà di prendermi del tempo per valutare nuovi progetti professionali e avviare una nuova fase della mia carriera», assicurando la propria «disponibilità a rimanere nel gruppo fino al prossimo 1° settembre per garantire un efficace e completo passaggio di consegne» e confermando che continuerà «a essere un investitore in, fiducioso del percorso dei prossimi anni grazie alla solidità delle sue ambizioni e dei suoi valori».

