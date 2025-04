Sulla provinciale 164 torna l' iniziativa Una strada per le salamandre | oltre cinquanta volontari in azione

strada per le salamandre", l'iniziativa promossa dall'Ente Parco Nazionale della Maiella e dalla Societas Herpetologica Italica (sezione Abruzzo e Molise), giunta alla sua sesta edizione. oltre cinquanta i volontari coinvolti, tra cui molti. Chietitoday.it - Sulla provinciale 164 torna l'iniziativa "Una strada per le salamandre": oltre cinquanta volontari in azione Leggi su Chietitoday.it Si è rinnovato sabato scorso l'appuntamento con "Unaper le", l'promossa dall'Ente Parco Nazionale della Maiella e dalla Societas Herpetologica Italica (sezione Abruzzo e Molise), giunta alla sua sesta edizione.coinvolti, tra cui molti.

Cosa riportano altre fonti

Space Dream 2025. Torna l’iniziativa del Ctna che avvicina i giovani allo Spazio - Si apre una nuova edizione di Space Dream, l’iniziativa ideata e promossa dal Cluster tecnologico nazionale aerospazio (Ctna) con il patrocinio dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La manifestazione mira a condividere la cultura aerospaziale con i docenti delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado italiane, nell’ottica di valorizzare i sogni e le aspirazioni di ragazze e ragazzi. 🔗formiche.net

Torna Unijunior Romagna, l'iniziativa che avvicina i giovani all'università. Ecco i temi affrontati dal progetto - Torna Unijunior Romagna anche per l’anno accademico 2024/25. Una scelta “dovuta”, visto il successo che l’iniziativa raccolse nella sua prima edizione. Nata da un lavoro di co-progettazione tra l’Alma mater studiorum – Università di Bologna e l’associazione culturale Leo Scienza, essa offre un... 🔗riminitoday.it

Soggiorni climatici per la Terza Età, torna l'iniziativa del comune: aperte le iscrizioni - Ripartono i soggiorni estivi per la terza età promossi e organizzati dal Settore Servizi sociali del Comune. Le iscrizioni sono aperte e c'è tempo fino al prossimo 27 marzo per presentare domanda. Per partecipare è necessario essere residenti a Padova, aver compiuto 60 anni, essere... 🔗padovaoggi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sulla provinciale 164 torna l'iniziativa Una strada per le salamandre: oltre cinquanta volontari in azione; PARCO DELLA MAIELLA: RIPETUTA CON SUCCESSO L'INIZIATIVA UNA STRADA PER LE SALAMANDRE; “Una strada per le salamandre”, barriere mobili lungo la SP 164 per salvare le salamandre e guidarle verso i sottopassi; Proseguono ad Anagni i lavori per l'allargamento e la messa in sicurezza del ponte sulla Strada Provinciale 164. 🔗Se ne parla anche su altri siti