Harry con Kourtney Kardashian la rivelazione inaspettata

Harry e Kourtney Kardashian, la rivelazione inaspettataHarry e Kourtney Kardashian avrebbero potuto avere una relazione e diventare una delle coppie più glamour dell'ultimo decennio, se solo avessero ascoltato il consiglio dell'attrice canadese Katherine Ryan che vedeva una perfetta sintonia tra i due.La Ryan ha infatti rivelato come ha tentato di far mettere insieme la Kardashian con Harry, senza però riuscirci. Il mancato flirt ha permesso a Meghan Markle di avere il campo libero e di conquistare senza troppe difficoltà il cuore del secondogenito di Carlo e Diana che era alla ricerca disperata di amore e comprensione, dato che già prima del matrimonio si sentiva stretto nel ruolo che aveva all'interno della Famiglia Reale, l'eterno secondo dietro a William e Kate Middleton.

Kourtney Kardashian sul co-sleeping: "Non dormirei se il bimbo fosse in un'altra stanza" - Room sharing sì o no; l'argomento, così come il co-sleeping, è assolutamente divisivo e, per quanto gli esperti internazionali suggeriscano le proprie linee guida, la verità è che ogni genitore si comporta come meglio crede. Kourtney Kardashian, ad esempio, ha parlato apertamente della sua scelta di dormire insieme al suo bambino nell'ultimo episodio di The Kardashians, in cui, parlando con l'amico e socio in affari Simon Huck, ha raccontato le difficoltà di barcamenarsi tra la maternità e il suo brand Lemme, spiegando "Mentre il bambino dorme, ultimamente sono molto efficiente e mi impegno ...

