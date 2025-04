Un festival greco nel cuore della città di Arezzo

Arezzo, 28 aprile 2025 – Un festival greco nel cuore della città di Arezzo. Da giovedì 1 a domenica 4 maggio è in programma la prima edizione di Greek Eat Fest che, ospitato nell'area verde del parco Il Prato, proporrà un variegato calendario di iniziative per valorizzare e far scoprire l'essenza della cultura ellenica tra tradizioni, gastronomia, musica, balli e arti. L'evento, a ingresso libero e gratuito, è organizzato da Original Greek Eat con il patrocinio del Comune di Arezzo, andando a offrire un'esperienza immersiva nel mondo greco con orario ogni giorno dalle 11.

