Firenze, 28 aprile 2025 – È Livorno la provincia Toscana che vanta un clima migliore. A certificarlo è l’edizione 2025 dell'indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicato sul quotidiano di oggi, lunedì 28 aprile. Lo studio, aggiornato con i dati 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, misura il benessere climatico nelle 107 città italiane capoluogo, sulla base di quindici parametri legati al "bel tempo".Livorno si distingue in diversi indicatori: è decima per l'indice di calore (giorni con temperatura percepita oltre i 30 gradi), ventitreesima per il soleggiamento, venticinquesima per la brezza estiva e addirittura settima per la variazione delle temperature tra giorno e notte. Insomma, un mix perfetto tra sole, brezza e temperature gradevoli.Scorrendo la Classifica, la seconda città Toscana a comparire è Siena, trentesima a livello nazionale. Lanazione.it - Classifica del clima: in Toscana Livorno batte tutti, male Firenze e Prato Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 – Èla provinciache vanta unmigliore. A certificarlo è l’edizione 2025 dell'indice deldel Sole 24 Ore, pubblicato sul quotidiano di oggi, lunedì 28 aprile. Lo studio, aggiornato con i dati 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, misura il benesseretico nelle 107 città italiane capoluogo, sulla base di quindici parametri legati al "bel tempo".si distingue in diversi indicatori: è decima per l'indice di calore (giorni con temperatura percepita oltre i 30 gradi), ventitreesima per il soleggiamento, venticinquesima per la brezza estiva e addirittura settima per la variazione delle temperature tra giorno e notte. Insomma, un mix perfetto tra sole, brezza e temperature gradevoli.Scorrendo la, la seconda cittàa comparire è Siena, trentesima a livello nazionale.

