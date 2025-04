Un uomo è stato trovato morto in casa aveva una ferita alla testa | disposta l’autopsia

uomo di 92 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Voghera (Pavia): aveva un gravissimo trauma cranico. È stata disposta l'autopsia. Leggi su Fanpage.it Undi 92 anni ènella sua abitazione a Voghera (Pavia):un gravissimo trauma cranico. È statal'autopsia.

