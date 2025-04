Foreste Casentinesi parco sempre più sicuro | ecco l' innovativo progetto di investigazione preventiva

Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi sempre più sicuro - Arezzo, 28 aprile 2025 – Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi sempre più sicuroUn innovativo progetto di investigazione preventiva. A fianco della continua attività prevista dalla legge per la precauzione dai rischi sui luoghi di lavoro, il parco nazionale delle Foreste casentinesi ha avviato - in collaborazione con lo Studio Legale Stefani di Firenze - un innovativo progetto di investigazione preventiva, al fine di ridurre la possibilità di commissione di illeciti penali nell’ambito della sua variegatissima attività. 🔗lanazione.it

Torna la Carovana "dei Pianoforti" nel parco nazionale delle Foreste casentinesi - Arezzo, 13 marzo 2025 – Torna la "Carovana" di Naturalmente pianoforte, ormai celebre rassegna musicale nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi. L'edizione 2025 sarà presentata sabato alle 18 alla galleria "Mariae Nivis 1567", in via Garibaldi a Pratovecchio (Arezzo). L'evento prevede anche la presentazione in anteprima dell'accattivante documentario dell'edizione 2024 e della guida del Touring Club Italiano "La Via di Francesco in Toscana". 🔗lanazione.it

