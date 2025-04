Gasparri su Silvia Salis | Carina ma inesperta Le elezioni non sono un concorso di bellezza Lei | Provo pena

elezioni non sono un concorso di bellezza”. L’attacco – che poi ha provato a sminuire – è arrivato da Maurizio Gasparri durante la presentazione dei candidati di Forza Italia alle comunali di Genova. Chiaro il riferimento: Silvia Salis, l’aspirante sindaca del centrosinistra che sfiderà Pietro Piciocchi per la successione a Marco Bucci.“La loro candidata è caruccia, ma sa niente di amministrazione”, ha insisto il capogruppo dei berlusconiani al Senato e responsabile nazionale per gli enti locali si è scagliato contro la candidata del campo progressista nelle stesse ore in cui, in un battage di tutta la coalizione, Salis è stata attaccata da esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega per due foto che la ritraggono, a un anno di distanza, nella giornata del 25 aprile: lo scorso anno in una spiaggia di Abu Dhabi e tre giorni fa a Genova con un fazzoletto rosso al collo durante le celebrazione per la Liberazione. Ilfattoquotidiano.it - Gasparri su Silvia Salis: “Carina, ma inesperta. Le elezioni non sono un concorso di bellezza”. Lei: “Provo pena” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “La politica non si inventa, è un mestiere serio, e lenonundi”. L’attacco – che poi ha provato a sminuire – è arrivato da Mauriziodurante la presentazione dei candidati di Forza Italia alle comunali di Genova. Chiaro il riferimento:, l’aspirante sindaca del centrosinistra che sfiderà Pietro Piciocchi per la successione a Marco Bucci.“La loro candidata è caruccia, ma sa niente di amministrazione”, ha insisto il capogruppo dei berlusconiani al Senato e responsabile nazionale per gli enti locali si è scagliato contro la candidata del campo progressista nelle stesse ore in cui, in un battage di tutta la coalizione,è stata attaccata da esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega per due foto che la ritraggono, a un anno di distanza, nella giornata del 25 aprile: lo scorso anno in una spiaggia di Abu Dhabi e tre giorni fa a Genova con un fazzoletto rosso al collo durante le celebrazione per la Liberazione.

