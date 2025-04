Il giallo dell’anima | Sherlock & Olmo La morte di Mascia Mariadi Gennaro Battimo

Sherlock & Olmo. La morte di Mascia Maria è un’opera che sfugge alle definizioni rigide. È un giallo senza eroi e senza certezzeGenere: giallo introspettivoPagine: 277Prezzo: 11,44Quando si pensa a un romanzo giallo, la mente corre subito ai grandi detective della letteratura: l’infallibile Poirot, il glaciale Sherlock Holmes, il malinconico Maigret. Eppure, Sherlock & Olmo. La morte di Mascia Maria di Gennaro Battimo gioca su un terreno completamente diverso. Qui non ci sono eroi dal raziocinio impeccabile né brillanti deduzioni che ribaltano la trama con colpi di scena mozzafiato. Piuttosto, ci troviamo immersi in un’indagine che è soprattutto umana, in una storia che si snoda tra le pieghe della quotidianità, dove il mistero diventa quasi un pretesto per esplorare il significato dell’esistenza. Leggi su Puntomagazine.it . LadiMaria è un’opera che sfugge alle definizioni rigide. È unsenza eroi e senza certezzeGenere:introspettivoPagine: 277Prezzo: 11,44Quando si pensa a un romanzo, la mente corre subito ai grandi detective della letteratura: l’infallibile Poirot, il glacialeHolmes, il malinconico Maigret. Eppure,. LadiMaria digioca su un terreno completamente diverso. Qui non ci sono eroi dal raziocinio impeccabile né brillanti deduzioni che ribaltano la trama con colpi di scena mozzafiato. Piuttosto, ci troviamo immersi in un’indagine che è soprattutto umana, in una storia che si snoda tra le pieghe della quotidianità, dove il mistero diventa quasi un pretesto per esplorare il significato dell’esistenza.

