Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi sempre più sicuro

Parco nazionale delle Foreste casentinesi sempre più sicuroUn innovativo progetto di investigazione preventiva.A fianco della continua attività prevista dalla legge per la precauzione dai rischi sui luoghi di lavoro, il Parco nazionale delle Foreste casentinesi ha avviato - in collaborazione con lo Studio Legale Stefani di Firenze - un innovativo progetto di investigazione preventiva, al fine di ridurre la possibilità di commissione di illeciti penali nell’ambito della sua variegatissima attività.Il fondatore dello studio, l’avvocato Eraldo Stefani, originario proprio del territorio del Parco nazionale, ha volutamente identificato la riserva come luogo di sperimentazione ottimale per il progetto nel settore della pubblica amministrazione.L’investigazione preventiva è parte delle attività di ICP - Investigation e crime prevention - dello Studio Stefani. Lanazione.it - Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi sempre più sicuro Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 – IlpiùUn innovativo progetto di investigazione preventiva.A fianco della continua attività prevista dalla legge per la precauzione dai rischi sui luoghi di lavoro, ilha avviato - in collaborazione con lo Studio Legale Stefani di Firenze - un innovativo progetto di investigazione preventiva, al fine di ridurre la possibilità di commissione di illeciti penali nell’ambito della sua variegatissima attività.Il fondatore dello studio, l’avvocato Eraldo Stefani, originario proprio del territorio del, ha volutamente identificato la riserva come luogo di sperimentazione ottimale per il progetto nel settore della pubblica amministrazione.L’investigazione preventiva è parteattività di ICP - Investigation e crime prevention - dello Studio Stefani.

