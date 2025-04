Quasi due mesi di cantieri su linea ferroviaria e passaggi a livello | cambia la viabilità cittadina

ferroviaria italiana eseguiranno interventi lungo la linea ferroviaria Faenza-Firenze. In città i lavori interesseranno i passaggi a livello di via Cittadini, via dal Pozzo, via Oberdan e via Portisano. Per consentire gli interventi in. Ravennatoday.it - Quasi due mesi di cantieri su linea ferroviaria e passaggi a livello: cambia la viabilità cittadina Leggi su Ravennatoday.it Da lunedì 5 maggio al 20 giugno, ditte incaricate da Reteitaliana eseguiranno interventi lungo laFaenza-Firenze. In città i lavori interesseranno idi via Cittadini, via dal Pozzo, via Oberdan e via Portisano. Per consentire gli interventi in.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio serie C, dopo quasi due mesi il Grifo torna a gioire. Cangelosi: "Mostrata intensità e voglia di fare la partita" - Era il 10 gennaio quando il Perugia ottenne la sua ultima vittoria. Un'eternità. In mezzo tante amarezze, ma oggi è arrivata una soddisfazione che in tanti non dimenticheranno. L'Ascoli, una delle rivali storiche dei biancorossi, è caduto al 92' e ciò ha permesso ai biancorossi di allontanare... 🔗perugiatoday.it

Bollette, costi alle stelle: "Per due mesi di gas dobbiamo pagare quasi 2 mila euro" - Quasi duemila euro in due mesi per la bolletta del gas. La prima di 900 euro per gennaio, la seconda di 950 euro per il mese di febbraio. E' la situazione in cui si trova una famiglia parmigiana. Giada, 45 anni, vive con il marito e i due figli all'interno di un trilocale con tre stanze da letto... 🔗parmatoday.it

Cantieri, verso l’apice degli interventi: via San Bernardino chiude in uscita per due mesi - Bergamo. Quello del mobility manager, probabilmente, non è un ruolo conosciuto da tutti, ma è da questa figura che dipende il futuro prossimo della viabilità cittadina. Nei prossimi mesi a Bergamo apriranno ulteriori cantieri, con disagi inevitabili sulla circolazione: l’obiettivo del Comune di Bergamo è limitare i danni, evitando la contemporaneità di troppi interventi. L’amministrazione ha istituito un tavolo operativo nel quale creare un filo di confronto diretto tra le istituzioni e gli enti interessati, pubblici e privati. 🔗bergamonews.it

Se ne parla anche su altri siti

Quasi due mesi di cantieri su linea ferroviaria e passaggi a livello: cambia la viabilità cittadina; Ponte Corvo riaperto al traffico dopo due mesi: terminati i lavori alla rete del gas; La strada San Martino di Paganica chiuderà per quasi due mesi; Cittadella, il Comune: «Il cantiere è coperto da una polizza assicurativa». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bonus casa, cantieri al rallentatore in attesa di risposte - Sono passati quasi quattro mesi dalla legge di Bilancio 2025 ma le tante domande di contribuenti e addetti non hanno ancora trovato risposta ... 🔗ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

La strada San Martino di Paganica chiuderà per quasi due mesi - In vista pesanti disagi dal 9 giugno nell’area tra Sant’Angelo in Vado e Lunano: le vallate tornano divise. Anas è costretta al blocco del traffico perché per rifare il manto stradale deve scavare per ... 🔗msn.com

Cemento in Maddalena, bufera su due cantieri: fermi da mesi i lavori per un edificio a 4 piani - Il caso in via Panoramica dove un ampliamento iniziato nel 2023 è interrotto da tempo. Roberto Bussi (Basta Veleni): «Per le volumetrie l'aumento massimo è del 20%. Qui siamo andati molto oltre. Come ... 🔗brescia.corriere.it