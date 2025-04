Il mistero della terza sedia all' incontro Trump-Zelensky ai funerali di papa Francesco

Trump e Volodymyr Zelensky seduti l'uno di fronte all'altro in Vaticano è stata l'immagine che più ha fatto notizia ai funerali di papa Francesco. Due sedie e due uomini che parlano faccia a faccia del destino della guerra in Ucraina. Ma in realtà sembra che l'incontro fosse.

Incontro a San Pietro: il mistero della terza sedia tra Trump e Zelensky - Si è molto parlato del "mistero della terza sedia" messa e poi tolta da un prelato nei minuti in cui Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano a San Pietro. Secondo un lettore labiale citato dal Telegraph, Trump avrebbe avvertito il presidente francese: "Non sei nel giusto qui, ho bisogno che tu mi faccia un favore, non dovresti essere qui" e si vede Zelensky annuire. Ma fonti diplomatiche francesi hanno chiarito che la sedia era destinata a un interprete e non al presidente francese e hanno minimizzato ogni tensione, sostenendo che "Macron ha visto Trump poco prima e ha visto anche ... 🔗quotidiano.net

