Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno parlato con grande emozione della bimba che aspettano, la cui nascita è prevista per il prossimo 22 agosto; “I mesi stanno passando velocissimi – ha detto lei a Silvia Toffanin – Sono anche un po’ spaventata perché dobbiamo ancora preparare tutto, a cominciare dalla cameretta.Cerco di non pensare al parto, mi faccio forza dicendo ‘L’hanno fatto tutti e lo farai anche tu”, ha aggiunto.“Avere una bimba era il nostro sogno – ha invece spiegato l’atleta, che due settimane dopo la nascita della piccola partirà per i Mondiali, mentre Chiara Bontempi resterà a casa con i nonni ad aiutarla: “Spiace più a me non essere a casa in quel periodo, dico la verità”, ha detto “Gimbo”, che spera anche che la nascita della prima nipote da parte dei suoi lo aiuterà a riavvicinarsi al padre, suo ex allenatore, con cui i rapporti sono tesi da tempo. Gravidanzaonline.it - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, l’attesa per la nascita della loro bimba Leggi su Gravidanzaonline.it Ospiti di Verissimo,hanno parlato con grande emozioneche aspettano, la cuiè prevista per il prossimo 22 agosto; “I mesi stanno passando velocissimi – ha detto lei a Silvia Toffanin – Sono anche un po’ spaventata perché dobbiamo ancora preparare tutto, a cominciare dalla cameretta.Cerco di non pensare al parto, mi faccio forza dicendo ‘L’hanno fatto tutti e lo farai anche tu”, ha aggiunto.“Avere unaera il nostro sogno – ha invece spiegato l’atleta, che due settimane dopo lapiccola partirà per i Mondiali, mentreresterà a casa con i nonni ad aiutarla: “Spiace più a me non essere a casa in quel periodo, dico la verità”, ha detto “Gimbo”, che spera anche che laprima nipote da parte dei suoi lo aiuterà a riavvicinarsi al padre, suo ex allenatore, con cui i rapporti sono tesi da tempo.

