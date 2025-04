Decisa la data del Conclave per eleggere il nuovo Papa | Inizierà il 7 maggio

Inizierà mercoledì 7 maggio il Conclave per eleggere il nuovo Papa: è quanto scrive l’agenzia Reuters citando una fonte vaticana di alto livello. La decisione è stata presa dalle congregazioni generali dei cardinali al termine della riunione convocata nella mattinata di lunedì 28 aprile. “C’è la data del Conclave, sarà comunicata” ha dichiarato il cardinale Giuseppe Versaldi al termine della riunione. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma non dovrebbero esserci dubbi sulla data del 7 maggio dal momento che la finestra temporale era già fissata tra il 5 e il 10 maggio. Sono 138 i cardinali che avranno il compito di nominare il nuovo Papa: 110, ovvero l’80%, sono stati nominati proprio da Bergoglio. Il Conclave, come da tradizione, si svolgerà all’interno della Cappella Sistina.Come funziona il ConclaveIl termine Conclave deriva dal latino “cum clave”, ovvero “chiuso con la chiave” o “sottochiave”. Tpi.it - Decisa la data del Conclave per eleggere il nuovo Papa: “Inizierà il 7 maggio” Leggi su Tpi.it mercoledì 7ilperil: è quanto scrive l’agenzia Reuters citando una fonte vaticana di alto livello. La decisione è stata presa dalle congregazioni generali dei cardinali al termine della riunione convocata nella mattinata di lunedì 28 aprile. “C’è ladel, sarà comunicata” ha dichiarato il cardinale Giuseppe Versaldi al termine della riunione. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma non dovrebbero esserci dubbi sulladel 7dal momento che la finestra temporale era già fissata tra il 5 e il 10. Sono 138 i cardinali che avranno il compito di nominare il: 110, ovvero l’80%, sono stati nominati proprio da Bergoglio. Il, come da tradizione, si svolgerà all’interno della Cappella Sistina.Come funziona ilIl terminederiva dal latino “cum clave”, ovvero “chiuso con la chiave” o “sottochiave”.

Su questo argomento da altre fonti

Verso il Conclave per eleggere il nuovo Papa, attesa per la data - L'inizio è previsto tra il 15esimo e il 20simo giorno dal decesso del Pontefice, quindi tra il 5 e il 10 maggio. Oppure tra il 6 e l'11 maggio se si conta dal giorno successivo alla morte 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, cardinali tornano a riunirsi: oggi sarà decisa la data - (Adnkronos) – Conto alla rovescia per l'ingresso dei cardinali in Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco. Oggi i cardinali si riuniranno di nuovo nell'Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. I porporati stanno arrivando a Roma da tutto il mondo per il Conclave che si svolgerà tra il 5 e […] L'articolo Conclave, cardinali tornano a riunirsi: oggi sarà decisa la data proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Conclave, i cardinali tornano a riunirsi: oggi sarà decisa la data - Roma, 28 aprile 2025 – Conto alla rovescia per l’ingresso dei cardinali in Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco. Oggi i cardinali si riuniranno di nuovo nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. I porporati stanno arrivando a Roma da tutto il mondo per il Conclave che si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio. Molti di loro si incontreranno per la prima volta e decideranno la data. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo Papa, decisa la data del Conclave: «Verrà comunicata»; Decisa la data del Conclave: «Il 7 maggio» inizia la riunione per l'elezione del nuovo Papa. Come funziona; Conclave, ufficiale la data di inizio: via il 7 maggio. ?Già oltre 70 mila alla tomba di papa Francesco; I cardinali hanno deciso la data del Conclave per eleggere il Papa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Conclave per eleggere il nuovo Papa inizierà mercoledì 7 maggio - Decisa la data del Conclave per eleggere il nuovo Papa: inizierà mercoledì 7 maggio. Intanto domenica decine di migliaia di fedeli hanno continuato a Roma a rendere omaggio a Francesco: a San Pietro a ... 🔗msn.com

Decisa la data del Conclave: «Inizierà il 7 maggio». Come funziona l'elezione del Papa - Secondo fonti del Vaticano citate da Reuters lo hanno deciso le congregazioni generali dei cardinali al termine della riunione convocata oggi. Le regole decise dalla Costituzione apostolica ... 🔗msn.com

Conclave, cardinali tornano a riunirsi: oggi sarà decisa la data - I porporati stanno arrivando a Roma da tutto il mondo per il Conclave che si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio ... 🔗msn.com