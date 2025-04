Non sei tu la mia scelta Uomini e Donne svolta nel trono di Gianmarco Steri

Gianmarco Steri a Uomini e Donne si avvicina ormai alla sua conclusione, mentre il pubblico attende con trepidazione di scoprire chi sarà la ragazza scelta dal tronista. Intanto, non sono mancate le fake news: nei giorni scorsi, infatti, diversi blog e pagine social hanno diffuso l’indiscrezione secondo cui Gianmarco avrebbe già lasciato lo studio con una delle sue corteggiatrici. Una notizia che ha creato non poca confusione tra i fan del programma, ma che si è rivelata infondata, visto che la scelta deve ancora avvenire e sarà trasmessa nelle prossime settimane.>>: “Hanno detto di Gianmarco”. Uomini e Donne, la segnalazione sul tronista e la produzione intervieneIl trono di Gianmarco, accolto inizialmente con grande entusiasmo, ha avuto un andamento tutt’altro che semplice. Leggi su Caffeinamagazine.it Il percorso disi avvicina ormai alla sua conclusione, mentre il pubblico attende con trepidazione di scoprire chi sarà la ragazzadal tronista. Intanto, non sono mancate le fake news: nei giorni scorsi, infatti, diversi blog e pagine social hanno diffuso l’indiscrezione secondo cuiavrebbe già lasciato lo studio con una delle sue corteggiatrici. Una notizia che ha creato non poca confusione tra i fan del programma, ma che si è rivelata infondata, visto che ladeve ancora avvenire e sarà trasmessa nelle prossime settimane.>>: “Hanno detto di”., la segnalazione sul tronista e la produzione intervieneIldi, accolto inizialmente con grande entusiasmo, ha avuto un andamento tutt’altro che semplice.

