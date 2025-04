Slargo Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi a Sesto La Russa | Tutti i caduti siano faro per il futuro anche quelli di segno opposto

Sesto San Giovanni (Milano) – "Non deve essere una memoria solo nostra, deve essere condivisa": queste le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto a Sesto San Giovanni (Milano) in occasione dell'intitolazione dello Slargo fra via Cadorna e via Cavallotti a Enrico Pedenovi (consigliere provinciale dell'Msi di Milano ucciso il 29 aprile 1976) e Sergio Ramelli.Domani, 29 aprile saranno cinquant'anni esatti dalla morte di Ramelli, militante del Fronte della Gioventù aggredito e ucciso da un gruppo di avanguardia operaia nel 1975. Per questa ricorrenza sono in programma una lunga serie di intitolazioni ed eventi non senza code polemiche, come già avvenuto con la nuova targa messa lo scorso 13 marzo (giorno esatto dell'aggressione) nell'istituto Molinari di Milano, la scuola che il diciottenne aveva frequentato. Ilgiorno.it - Slargo Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi a Sesto, La Russa: “Tutti i caduti siano faro per il futuro, anche quelli di segno opposto” Leggi su Ilgiorno.it San Giovanni (Milano) – "Non deve essere una memoria solo nostra, deve essere condivisa": queste le parole del presidente del Senato Ignazio La, intervenuto aSan Giovanni (Milano) in occasione dell'intitolazione dellofra via Cadorna e via Cavallotti a(consigliere provinciale dell'Msi di Milano ucciso il 29 aprile 1976) e.Domani, 29 aprile saranno cinquant'anni esatti dalla morte di, militante del Fronte della Gioventù aggredito e ucciso da un gruppo di avanguardia operaia nel 1975. Per questa ricorrenza sono in programma una lunga serie di intitolazioni ed eventi non senza code polemiche, come già avvenuto con la nuova targa messa lo scorso 13 marzo (giorno esatto dell'aggressione) nell'istituto Molinari di Milano, la scuola che il diciottenne aveva frequentato.

