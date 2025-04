Luna Park luci e sorrisi nel ricordo di Piccalunga

Ecodibergamo.it - Luna Park, luci e sorrisi nel ricordo di Piccalunga Leggi su Ecodibergamo.it DAL 3 MAGGIO. A Celadina tornano giochi e attrazioni, con giornate «speciali». Attenzione alta per la sicurezza, sarà la prima edizione senza lo storico gestore.

Il Papa al luna park di Ostia, tra giostrai e sorrisi - Ostia, 21 aprile 2025 – C’è un ricordo: una Fiat 500L bianca parcheggiata davanti al luna park di Ostia Lido. È il 31 luglio 2024, festa di Sant’Ignazio di Loyola. A scendere dall’auto non è un turista qualsiasi, ma Papa Francesco, giunto in incognito per salutare la comunità dei giostrai e circensi e rivedere suor Geneviève Jeanningros, la Piccola Sorella di Gesù che da anni vive accanto a chi lavora nel mondo dello spettacolo viaggiante. 🔗cdn.ilfaroonline.it

