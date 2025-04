19enne precipitata dal settimo piano | possibile svolta nelle indagini

possibile una svolta: le indagini serviranno a chiarire meglio quanto successoLa morte di Carlotta continua ad essere ricca di mistero. La giovane di 19 anni insieme a delle amiche si trovava in un palazzo abbandonato a Roma quando, per motivi ancora da accertare, è precipitata dal settimo piano. Un dramma avvenuto il 26 aprile e che ancora oggi ha diversi punti da chiarire.19enne precipitata dal settimo piano: possibile svolta nelle indagini (Pixbay) – cityrumors.itSecondo le prime testimonianze, le ragazze si erano intrufolate in questa struttura per ammirare e fotografare da vicino alcuni murales. Non è assolutamente la prima volta che le persone si introducono nel palazzo per ammirare la street art. Il 26 aprile, però, qualcosa non è secondo i piani.

