Poste Italiane pensioni in pagamento in provincia di Arezzo da venerdì 2 maggio

Poste Italiane comunica che in tutti gli 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da venerdì 2 maggio.Sempre a partire da venerdì 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di.

