Lavoro in una casa di riposo | così ogni anno vedo la Liberazione negli sguardi di chi l’ha vissuta

Lavoro in una casa di riposo. E lì, ogni anno, vedo la Liberazione riflessa negli sguardi di chi l’ha vissuta. Ci sono occhi che non ricordano cosa hanno mangiato ieri sera, eppure si riempiono di lacrime quando qualcuno nomina quel giorno.Erano bambini, spaventati e confusi, ma sapevano che l’incubo stava finendo. Che non ci sarebbero più stati carri armati sotto le finestre, urla nella notte, fame nera. Solo la cioccolata degli americani — piovuta giù dai camion, come un miracolo. Non era quella che conosciamo oggi: era densa, quadrata, compatta, faceva parte delle razioni standardizzate K e D distribuite ai soldati, fatta per resistere al caldo, per nutrire più che per piacere. Ma per chi non aveva mai assaggiato nulla del genere, era il sapore dell’America, della libertà, del futuro. Veniva dalla Pennsylvania, dall’Ohio, dal New Jersey — fabbriche lontane, che per magia finivano tra le mani di bambini che avevano dimenticato il gusto del dolce. Ilfattoquotidiano.it - Lavoro in una casa di riposo: così ogni anno vedo la Liberazione negli sguardi di chi l’ha vissuta Leggi su Ilfattoquotidiano.it in unadi. E lì,lariflessadi chi. Ci sono occhi che non ricordano cosa hmangiato ieri sera, eppure si riempiono di lacrime quando qualcuno nomina quel giorno.Erano bambini, spaventati e confusi, ma sapevano che l’incubo stava finendo. Che non ci sarebbero più stati carri armati sotto le finestre, urla nella notte, fame nera. Solo la cioccolata degli americani — piovuta giù dai camion, come un miracolo. Non era quella che conosciamo oggi: era densa, quadrata, compatta, faceva parte delle razioni standardizzate K e D distribuite ai soldati, fatta per resistere al caldo, per nutrire più che per piacere. Ma per chi non aveva mai assaggiato nulla del genere, era il sapore dell’America, della libertà, del futuro. Veniva dalla Pennsylvania, dall’Ohio, dal New Jersey — fabbriche lontane, che per magia finivano tra le mani di bambini che avevano dimenticato il gusto del dolce.

