Conclave 2025 il primo per il cardinale argentino Rossi | Ho paura

Conclave 2025 sarà il primo per il cardinale argentino Angel Sixto Rossi. "Ho paura", ha dichiarato, scherzando coi cronisti, al suo arrivo in Vaticano per la riunione di della congregazione generale dei cardinali. "Il desiderio è di trovare una figura che abbia il coraggio di continuare l'opera di Francesco ma con la sua individualità. Non c'è bisogno che sia uguale a Francesco ma l'importante è non perdere il cammino che ha cominciato Francesco", ha auspicato l'arcivescovo di Cordoba, nominato cardinale da Papa Francesco nel 2023. Tornando all'eredità del Pontefice argentino aggiunge: "Abbiamo bisogno di ciò che ci ha mostrato l'opera di Francesco. La misericordia, la vicinanza, la carità con le mani e la tenerezza. Sarà difficile trovare unità? No, perché ci sono cose grandi come l'amore e il Signore.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave 2025, il cardinale Zuppi scherza con i giornalisti - Il cardinale Matteo Zuppi scherza coi giornalisti al suo arrivo in Vaticano per la riunione dei porporati che dovrà decidere, forse già oggi, la data di inizio del Conclave. “Sono ancora in apnea. Sono in lenta risalita. In lentissima risalita dall’apnea”, ha dichiarato il presidente della Cei. Nella riunione di oggi iniziata alle 9 nella Sala del Sinodo si deciderà probabilmente la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

Conclave 2025, il cardinale Arborelius: “Penso sarà lungo” - Sarà un conclave lungo quello che sta per iniziare, almeno secondo uno degli elettori e papabili, il cardinale Anders Arborelius. “Se il conclave sarà lungo? Penso lo sarà. Ci sono tanti cardinali nuovi e le persone devono conoscersi”, ha detto rispondendo ai cronisti il vescovo di Stoccolma fuori dalla Sala del Sinodo in Vaticano. Oggi i cardinali si riuniscono per decidere, tra le altre cose, la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

Conclave 2025: il cardinale Petrocchi tra i possibili successori di Francesco - L'Aquila - L'arcivescovo emerito dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi, partecipa al Conclave come elettore e figura tra i papabili per il pontificato. Giuseppe Petrocchi, cardinale e arcivescovo emerito dell'Aquila, è giunto a Roma per prendere parte al Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. A 76 anni, Petrocchi rientra tra i 135 cardinali con diritto di voto, essendo sotto il limite degli 80 anni previsto dal diritto canonico. 🔗abruzzo24ore.tv

Cosa riportano altre fonti

