Roma ti soffiano Dovbyk | ecco l’offerta per compensare le perdite

Dovbyk e per una Roma che vuole ripartire senza rimpiantiRoma, ti soffiano Dovbyk: ecco l’offerta per compensare le perdite (AnsaFoto) – serieanews.comCerte scelte, a un certo punto, ti guardano dritte negli occhi. E la Roma, oggi, è arrivata esattamente lì: davanti a una decisione che nessuno aveva messo in conto pochi mesi fa, quando si festeggiava l’arrivo di un bomber da copertina, accolto come un mezzo colpo di mercato.Non è mai stato semplice adattarsi a Trigoria, e per Artem Dovbyk le cose si sono messe subito in salita. Non tanto per i numeri, che pure non sono da crack, quanto per quella sensazione di un’intesa mai davvero sbocciata. A tratti promettente, molto più spesso sfuggente. Serieanews.com - Roma, ti soffiano Dovbyk: ecco l’offerta per compensare le perdite Leggi su Serieanews.com Sembrava il colpo perfetto, ora rischia di essere un addio silenzioso. Dalla Spagna una possibilità pere per unache vuole ripartire senza rimpianti, tiperle(AnsaFoto) – serieanews.comCerte scelte, a un certo punto, ti guardano dritte negli occhi. E la, oggi, è arrivata esattamente lì: davanti a una decisione che nessuno aveva messo in conto pochi mesi fa, quando si festeggiava l’arrivo di un bomber da copertina, accolto come un mezzo colpo di mercato.Non è mai stato semplice adattarsi a Trigoria, e per Artemle cose si sono messe subito in salita. Non tanto per i numeri, che pure non sono da crack, quanto per quella sensazione di un’intesa mai davvero sbocciata. A tratti promettente, molto più spesso sfuggente.

