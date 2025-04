Qual è stato il Conclave più lungo della Storia? È durato quasi tre anni

Storia come la più lunga e travagliata mai registrata dalla Chiesa cattolica: tra il 1268 e il 1271 i cardinali si riunirono nella città di Viterbo per scegliere il successore di papa Clemente IV. Quello che doveva essere un processo rapido si trasformò in un'Odissea di quasi 3 anni segnata da divisioni politiche, pressioni esterne e interventi drastici da parte di una popolazione esasperata. Il risultato fu l'elezione di Tedaldo Visconti, che prese il nome di Gregorio X, e la nascita del primo vero Conclave della Storia.Alla morte di Clemente IV erano solo 20 i cardinali che componevano il Sacro Collegio, ma si trattava di un gruppo profondamente frammentato, con due fazioni principali: la Pars Caroli, filofrancese e "guelfa" vicina a Carlo d'Angiò, e la Pars Imperii, filotedesca e "ghibellina" legata agli interessi imperiali; e come se non bastasse, i cardinali erano divisi in almeno 4 sottogruppi per motivi familiari o personali, cosa che rendeva impossibile raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria per l'elezione.

