Catturato il latitante Carmine Mazzotta si nascondeva in un B&B a Torre Lapillo | i dettagli dell' operazione

Catturato a Torre Lapillo il latitante Carmine Mazzotta, condannato a 30 anni per omicidio. Si nascondeva in un B&B vicino alla spiaggia. Notizie.virgilio.it - Catturato il latitante Carmine Mazzotta, si nascondeva in un B&B a Torre Lapillo: i dettagli dell'operazione Leggi su Notizie.virgilio.it il, condannato a 30 anni per omicidio. Siin un B&B vicino alla spiaggia.

Su altri siti se ne discute

Latitante 38enne si confondeva tra i braccianti agricoli in Sicilia, catturato: i dettagli dell'operazione - A Catania, un cittadino romeno è stato arrestato per mandato europeo. Era ricercato per rapina e traffico di stupefacenti. 🔗notizie.virgilio.it

Cosimo Mazzotta, il latitante condannato per omicidio che si nascondeva in un b&b: i carabinieri si sono finti turisti - I carabinieri lo hanno trovato in un bed and breackfast in riva al mare in Salento, dove si era nascosto dopo la condanna definitiva a 30 anni di carcere per omicidio. È stato arrestato Cosimo Mazzotta. 51enne leccese, latitante dallo scorso 8 marzo dopo che la sua condanna era stata confermata... 🔗today.it

Latitante catturato a Marina di Gioiosa Ionica: doveva scontare 10 anni per spaccio, arrestata una parente - Un latitante di Marina di Gioiosa Ionica arrestato per traffico di stupefacenti: era ricercato da dieci giorni. 🔗notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Catturato il latitante Carmine Mazzotta, si nascondeva in un B&B a Torre Lapillo: i dettagli dell'operazione; ?Catturato latitante?: si nascondeva in un B&b nel Salento. Arrestato Carmine Mazzotta, era stato condannato a; Uccise 21enne che si era ribellato alla Scu: il latitante Carmine Mazzotta catturato in un b&b sul mare. Deve scontare 30 anni; Condannato a 30 anni per l’omicidio di Gabriele Manca e poi latitante: trovato dai carabinieri in un b&b. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Catturato latitante : si nascondeva in un B&b nel Salento. Arrestato Carmine Mazzotta, era stato condannato a 30 anni per omicidio - Catturato latitante: si nascondeva in un B&b nel Salento. Arrestato. Si è chiusa nella mattinata di sabato la latitanza di Carmine Mazzotta, 51 ... 🔗msn.com