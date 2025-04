Bibbiena ottiene finanziamenti per due importanti interventi

Bibbiena ottiene finanziamenti per due importanti interventiIl Vice Sindaco Caporali: “La programmazione e la progettazione sono state due operazioni determinanti anche in questi due casi”.“Grazie alla progettazione e al lavoro dei nostri uffici abbiamo ottenuto due finanziamenti per un totale di circa 550.000 mila euro per altrettanti interventi sul nostro territorio, ovvero la messa in sicurezza di via Arno e il passaggio pedonale sul ponte dell’Archiano”.Con queste parole il Vice Sindaco Matteo Caporali annuncia l’ottenimento di due grossi finanziamenti attraverso i quali saranno fatti lavori di grande importanza per la comunità di Bibbiena e non solo.Il primo è la messa in sicurezza di via Arno a Bibbiena, intervento per il quale è stato ottenuto un finanziamento di 270 mila euro. Lanazione.it - Bibbiena ottiene finanziamenti per due importanti interventi Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 –per dueIl Vice Sindaco Caporali: “La programmazione e la progettazione sono state due operazioni determinanti anche in questi due casi”.“Grazie alla progettazione e al lavoro dei nostri uffici abbiamo ottenuto dueper un totale di circa 550.000 mila euro per altrettantisul nostro territorio, ovvero la messa in sicurezza di via Arno e il passaggio pedonale sul ponte dell’Archiano”.Con queste parole il Vice Sindaco Matteo Caporali annuncia l’ottenimento di due grossiattraverso i quali saranno fatti lavori di grande importanza per la comunità die non solo.Il primo è la messa in sicurezza di via Arno a, intervento per il quale è stato ottenuto un finanziamento di 270 mila euro.

Su altri siti se ne discute

Due squadre di Protezione Civile della Misericordia di Bibbiena in campo per l’emergenza alluvione di Empoli - Arezzo, 19 marzo 2025 – Due squadre di Protezione Civile della Misericordia di Bibbiena in campo per l’emergenza alluvione di Empoli. Cinque volontari casentinesi sono stati attivati con due mezzi per portare un aiuto concreto a popolazioni e territori colpiti dal maltempo dei giorni scorsi, rispondendo tempestivamente alle richieste di intervento per varie mansioni che spaziano dall’aspirazione delle acque allo sgombero delle cantine allagate. 🔗lanazione.it

Sicurezza, a Bibbiena arrivano due nuovi carabinieri - Arezzo, 26 febbraio 2025 – Sicurezza, a Bibbiena arrivano due nuovi carabinieri Quattro Carabinieri in più nella vallata del Casentino di cui due in forze a Bibbiena ovvero una pattuglia in più sul capoluogo. Questa la novità sul fronte della sicurezza interna, che emerge da un incontro che il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessore alla Sicurezza Francesco Frenos, hanno avuto con il Capitano Domenico Gaudio, Comandante dei Carabinieri a Bibbiena. 🔗lanazione.it

La Regione investe 1,6 milioni di euro sull'intelligenza artificiale: finanziamenti per due progetti ravennati - La realizzazione di laboratori attrezzati con le principali tecnologie industriali, attuati in collaborazione tra Pmi e laboratori accreditati. Ma anche infrastrutture per la prova e sperimentazione di nuovi prodotti, processi e servizi come banchi, dimostratori e impianti, nonché linee pilota... 🔗ravennatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bibbiena ottiene finanziamenti per due importanti interventi; Sciopero generale giovedì 1° maggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Oltre mezzo milione di finanziamenti per mettere in sicurezza via Arno e per il ponte sull'Archiano - Caporali: "Siamo arrivati in fase di progettazione esecutiva e sicuramente dovremo intervenire anche con una cospicua compartecipazione da casse comunali ai finanziamenti ottenuti sulle Aree Interne. 🔗arezzonotizie.it

Una nuova aula per il consiglio comunale di Bibbiena grazie al PNRR - Il Consiglio del Comune di Bibbiena ha una nuova aula adeguatamente arredata e attrezzata anche a livello digitale, dove poter realizzare al meglio le funzioni ... 🔗www3.saturnonotizie.it

Rinnovata la sala del Consiglio comunale di Bibbiena. Possibile la diretta streaming - Il consiglio del Comune di Bibbiena ha una nuova aula attrezzata. Grazie un finanziamento ottenuto sul Pnrr, in particolare sul fronte della trasformazione digitale per la pubblica amministrazione, la ... 🔗arezzonotizie.it