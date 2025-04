La grande festa di Riccardo Pirrone tra musica e solidarietà

festa di compleanno e chi la trasforma in uno spettacolo memorabile. Così lo scorso 23 aprile ha fatto Riccardo Pirrone, ideatore, regista, conduttore e protagonista assoluto del Riccardo’s 60th Birthday Show, andato in scena al Palacultura di Messina davanti a una platea. Messinatoday.it - La grande festa di Riccardo Pirrone tra musica e solidarietà Leggi su Messinatoday.it C’è chi sogna unadi compleanno e chi la trasforma in uno spettacolo memorabile. Così lo scorso 23 aprile ha fatto, ideatore, regista, conduttore e protagonista assoluto del’s 60th Birthday Show, andato in scena al Palacultura di Messina davanti a una platea.

Le notizie più recenti da fonti esterne

I 200 anni del Passo dello Stelvio, grande festa collettiva per la strada dei record - Bormio (Sondrio) – Una grande festa e tante iniziative per celebrare i primi 200 anni di vita della strada del Passo dello Stelvio. Icona delle Alpi, cerniera di connessione, capolavoro ingegneristico, la strada dello Stelvio, inaugurata il 6 luglio 1825, quest’anno festeggia appunto i due secoli di vita. È la strada dei record: la più alta carrozzabile europea a collegare tre regioni, che s’inerpica fino ai 2. 🔗ilgiorno.it

Grande festa ad Ottati per i 100 anni di nonna Maria Doddato - Grande festa nel piccolo comune di Ottati, dove si festeggiano i 100 anni della signora Maria Doddato. Per l’occasione sono giunti a farle gli auguri il sindaco Elio Guadagno e il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che sui social scrive: “La signora Maria è testimone vivente di un secolo di... 🔗salernotoday.it

Carnevale di Maccarese: una grande festa fra carri, musica e colori - Fiumicino, 17 febbraio 2025 – Un pomeriggio di allegria e divertimento ha colorato le strade di Maccarese in occasione del tradizionale Carnevale, patrocinato dal comune di Fiumicino, che ha visto migliaia di persone partecipare alla tanto attesa sfilata dei carri allegorici, partita da via Campo Salino per arrivare a via Reggiani. Quattro i carri che hanno animato la parata: Nemo, la Carica dei 101, I Pirati, Barbie e il “temutissimo” Sparacoriandoli; molti gruppi mascherati, sbandieratori e trampolieri. 🔗ilfaroonline.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La grande festa di Riccardo Pirrone tra musica e solidarietà; La festa dei primi 40 anni di Riccardo Pirrone, la mente creativa di Taffo; Riccardo Pirrone, il social media manager di Taffo, sfila sul red carpet alla Festa del Cinema e ha un…; Wonty: a Roma la festa digital più attesa di fine estate. Tra attori e creator. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riccardo Pirrone: social media expert e fondatore di kirweb e kiracademy - La comunicazione digitale in Italia è in costante evoluzione e Riccardo Pirrone è una figura di riferimento che ha ridefinito i confini del marketing online grazie al suo approccio innovativo e ... 🔗msn.com