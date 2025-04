Bologna la via Mater Dei diventa cammino giubilare Cosa significa

Bologna, 28 aprile 2025 - La via Mater Dei, che collega Bologna ai più importati santuari Mariani dell'Appennino, diventa uno dei cammini giubilari. Il trekking è lungo circa 157 chilometri e per percorrerlo tutto si impiegano sette giorni. Per questo, è possibile scegliere di percorrere anche solo una tappa delle sette previste. I crinali sono di media montagna e il percorso collega la città ai nove comuni di Pianoro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Vergato e Firenzuola, in Toscana.Cosa significa ‘cammino giubilare’La via Mater Dei è stata scelta dalla Diocesi di Bologna come 'cammino giubilare' della speranza. Percorrere le sue tappe e visitare i santuari permette dunque di ottenere l'indulgenza, ovvero il perdono divino della colpa, così come il passaggio dalle Porte Sante di Roma. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, la via Mater Dei diventa cammino giubilare. Cosa significa Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 28 aprile 2025 - La viaDei, che collegaai più importati santuari Mariani dell'Appennino,uno dei cammini giubilari. Il trekking è lungo circa 157 chilometri e per percorrerlo tutto si impiegano sette giorni. Per questo, è possibile scegliere di percorrere anche solo una tappa delle sette previste. I crinali sono di media montagna e il percorso collega la città ai nove comuni di Pianoro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana Morandi, Vergato e Firenzuola, in Toscana.’La viaDei è stata scelta dalla Diocesi dicome '' della speranza. Percorrere le sue tappe e visitare i santuari permette dunque di ottenere l'indulgenza, ovvero il perdono divino della colpa, così come il passaggio dalle Porte Sante di Roma.

Approfondimenti da altre fonti

Leao dopo Bologna-Milan: “Ci sono state azioni strane, ma se parlo diventa un casino” - Rafael Leao mastica amaro dopo la sconfitta del Milan in casa del Bologna che allontana i rossoneri dalla prossima Champions. L'attaccante portoghese però punta anche il dito sul gol di Castro: "Se parlo succede un casino".Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Se parlo diventa un casino": Bologna-Milan, lo sfogo di Leao terremota i rossoneri - Un Milan sempre più disastroso, sconfitto anche a Bologna nel recupero di Serie A. Una squadra allo sbando, ormai fuori da tutto eccezion fatta per la Coppa Italia. Mister Sergio Conceiçao si è detto pronto ad andarsene senza chiedere un euro, se il problema fosse lui. Insomma, tra i rossoneri tensione alle stelle. E nel post-partita, ecco un furioso Rafa Leao, autore del gol del temporaneo vantaggio rossonero. 🔗liberoquotidiano.it

Bologna Milan, parla Leao: «Avevamo la partita in mano. Abbiamo preso gol con azioni strane, non parlo se no diventa un casino» - Leao Milan, le parole nel post partita di Bologna-Milan, match per il recupero della 9° giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN Nel post gara di Bologna-Milan, recupero della 9? giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto il calciatore Rafael Leao per commentare il match andato in scena al Dall’Ara. Ecco le sue dichiarazioni: SULLA PARTITA – «Avevamo […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Bologna, la via Mater Dei diventa cammino giubilare. Cosa significa; La via Mater Dei diventa cammino giubilare; La via Mater Dei diventa cammino giubilare, le parole di don Massimo Vacchetti; Bologna, la pizza diventa inclusiva: apre Non è mai troppo tardi. Il titolare: «È la mano d'amore che questa città tende al prossimo». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online