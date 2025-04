Da Caronno a Gaza | il libro e il film benedetti dal Papa

Papa Francesco tocca in modo particolare la scrittrice di Caronno Pertusella Nicoletta Bortolotti, che ricorda la lettera ricevuta dal Pontefice dopo che gli aveva inviato il suo libro "Sulle onde della libertà", da cui è stato tratto il film "I bambini di Gaza" diretto da Loris Lai, candidato al David di Donatello.

