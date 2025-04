De Zerbi furioso | “Per una settimana | italiano spaghetti vuole tornare a casa Avete rotto le p…”

Zerbi furioso nei confronti dei giornalisti francesi: "Per tutta la settimana mi Avete fatto una testa così con la storia del ritiro: italiano, spaghetti, vuole tornare a casa. Mi Avete rotto le p**le". RDZ si sfoga dopo la vittoria del Marsiglia per 4-1 sul Brest. Leggi su Fanpage.it Denei confronti dei giornalisti francesi: "Per tutta lamifatto una testa così con la storia del ritiro:. Mile p**le". RDZ si sfoga dopo la vittoria del Marsiglia per 4-1 sul Brest.

Greenwood De Zerbi, il tecnico furioso con il calciatore: addio in estate? Le ultime - Mason Greenwood potrebbe lasciare il Marsiglia in estate: De Zerbi sarebbe furioso con il calciatore inglese, ecco il motivo La permanenza di Mason Greenwood a Marsiglia è a rischio: potrebbe lasciare l’OM a fine stagione se non riuscirà a rispondere positivamente alle critiche di Roberto De Zerbi. Nonostante abbia segnato 15 gol in Ligue 1 […] 🔗calcionews24.com

De Zerbi, rottura con lo spogliatoio a Marsiglia. E il Milan si avvicina - (Adnkronos) – Roberto De Zerbi è in pole position per la panchina del Milan. Il tecnico italiano, già passato per la Serie A con Benevento e soprattutto Sassuolo, sta vivendo un periodo complicato a Marsiglia, nonostante il terzo posto in classifica a -1 dal Monaco secondo. Il ritorno in Champions League però non sembra essere sufficiente per garantire all’ex attaccante un futuro al Velodrome. Nelle ultime settimane infatti, secondo quanto riporta L’Equipe, si sarebbero incrinati i rapporti con lo spogliatoio, una frattura che oggi non sembra colmabile. 🔗.com

Panchina Milan, De Zerbi in pole? Dalla Francia: “È rimasto infastidito …” - Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, sembra essere il favorito per sedere sulla panchina del Milan: ma lui sarebbe infastidito da ... 🔗pianetamilan.it

De Zerbi furioso: “Per una settimana: italiano, spaghetti, vuole tornare a casa. Avete rotto le p…” - De Zerbi furioso nei confronti dei giornalisti francesi: "Per tutta la settimana mi avete fatto una testa così con la storia del ritiro: italiano ... 🔗fanpage.it

De Zerbi furioso: "Mi hanno dipinto come un criminale, cose false su di me" - L'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, attraverso la conferenza stampa odierna ha attaccato ferocemente i giornalisti in conferenza. 🔗msn.com

Che bufera a Marsiglia, De Zerbi furioso: "Non vedrete le vostre famiglie" - "Non vedo mai la mia famiglia, quindi nemmeno voi vedrete le vostre". Questa la frase che Roberto De Zerbi avrebbe rivolto ai giocatori del suo Marsiglia dopo l'ultimo sconfitta in campionato ... 🔗msn.com